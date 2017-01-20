Ветераны АТО в Мариуполе рассказали о блокаде неподконтрольного Донбасса. Новости

Ветераны АТО в Мариуполе (Донецкая обл.) заявили, что собираются блокировать перевозки товаров на временно неподконтрольные украинским властям территории. При этом силовые акции устраивать не собираются, а будут пресекать нелегальный бизнес своими силами. Об этом они заявили 19 января на пресс-конференции.
«Нас не интересует, что там везет бабушка или дедушка в сумке – абсолютно не интересует. Нас интересует черная контрабанда, связанная с поставками оружия и наркотиков. Фискалы Луганской области заявили, что они задержали контрабандную партию на 6 млн грн контрафактных сигарет. Очень хорошо – пусть работают. Мы им поможем», – сообщил экс-командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский.
В ходе пресс-конференции была озвучена информация, что за время боевых действий на Донбассе за линию разграничения вывезено около 100 тыс. тонн украинской продукции. Все это – контрафакт, уверены бойцы.
«Практически весь перечень товаров, который есть в Украине, идет на временно неподконтрольные украинским властям территории, за период чуть больше года было выдано 97 тыс. разрешений на оптовые перевозки туда и обратно: 65 тыс. туда и 32 – обратно. Если так подсчитать, то это примерно 300-400 договоров в день», – сообщил начальник штаба блокады Сергей Акимович.
Виногродский уточнил, что силовых акций против контрабандистов пока не планируется, сейчас проводится разведывательная и аналитическая работа.
Источник: MRPL.CITY
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