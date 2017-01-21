Медики Бахмута советуют, как уберечься от ОРВИ и гриппа. Новости

Заболеваемость ОРВИ и гриппом перешла в сезонные цифры. Поэтому появилось время для повышения иммунитета перед ожидаемым повышением в феврале. Об этом сообщает Центр первичной медико-санитарной помощи городского совета Бахмута (Донецкая обл.).

Советы от медиков:

После завтрака приготовьте зеленый чай с имбирем (1/2 чайн. л. на чашку чая). В состав имбиря входят витамины группы В, С, ретинол, необходимые для укрепления защитных сил организма, и дубильные и ароматические вещества, стимулирующие местный иммунитет.

Зимой дома, в школе и в офисе воздух пересушен из-за батарей. Слизистая носа пересыхает и становится более восприимчивой к бактериям и вирусам. Чтобы предупредить инфицирование, каждый час желательно увлажнять нос. Можно купить увлажняющее средство («Назомарин», «Аквамарис», «Маример») или самому приготовить (развести в 100 г воды четверть чайной ложки соли, 8 капель масла эвкалипта, перелить раствор во флакон с распылителем). Чтобы не забывать закапывать нос, можно поставить напоминание на телефон.

Обычно мы не любим делать зарядку, а особенно зимой, когда нужно рано вставать и вылезать из-под теплого одеяла. Но сделать упражнения из курса йоги будет несложно. Они улучшают иммунитет за счет укрепления дыхательной системы, увеличения притока кислорода и нормализации кровообращения. Сидя на кровати с ровной спиной, необходимо зажать одну ноздрю пальцем, медленно, глубоко вдохнуть через открытую ноздрю, затем до конца выдохнуть через другую – ее отпустить, а первую в этот момент закрыть. Повторить 10 раз. Йога улучшает иммунитет и самочувствие.

После зарядки за 15 минут до завтрака и гигиенических процедур съешьте чайную ложку меда (можно запить водой). В меде содержится огромное количество флавоноидов, которые помогают отражать атаки вирусов, в том числе гриппа.

Подвижный досуг на свежем воздухе (минимум 40 минут каждый вечер) повышает тонус кровеносных сосудов, улучшает работу органов дыхания и обмен веществ, за счет чего укрепляется иммунитет.

Четыре-пять мандаринов в день уменьшают вероятность заражения – вирусы в кислой среде не выживают. А аскорбиновая кислота в цитрусовых стимулирует надпочечники на выработку интерферона, благодаря чему усиливается иммунитет.

На ночь сбрызните спальню (если нет аллергии на запахи), особенно изголовье кровати, раствором хвойного масла (15 капель на 100 г воды). В хвое содержатся токоферолы и фитонциды, которые убивают вирусы и инфекции на расстоянии до полуметра и не дают им проявлять активность.

Работа иммунитета напрямую зависит от сна. Усталость и недосып ослабляют защитные силы организма, провоцируя увеличение выработки гранулоцитов и нарушая ритмы обновления белых клеток крови. В то же время гормон мелатонин, который выделяется во время сна, является мощным иммуностимулятором, поэтому если человек высыпается и достаточно отдыхает, то иммунная система не дает сбоев.

Также медики приводят еженедельную информацию по поводу заболеваемости:

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