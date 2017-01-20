Для отопления домов достаточно 8 млрд кубометров газа в год, – Зубко. Главная

Для полноценного отопления домов украинцам вполне хватит 8 млрд кубометров газа в год, однако из-за некачественной теплосистемы у нас теряется около 60% топлива. Такое мнение в эфире телеканала ZIK выразил вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

С 18,6 млрд кубометров газа, поставляемого на нужды жилищно-коммунальных хозяйств, 2,4 теряют в системе теплоснабжения и еще 9 – непосредственно в домах. Тогда как по назначению – на отопление квартир – доходит только 7,2 млрд кубометров. То есть, в целом украинцы теряют более 60% газа, стоимость которого все равно оплачивают.

«Для эффективного проведения отопления в жилом секторе и чтобы достичь комфортной двадцатиградусной температуры, достаточно 8 млрд кубов газа. Однако, если посмотреть на Польшу, Австрию или Германию, чтобы достичь такого эффекта, они осуществляли соответствующие капиталовложения в течение семи или даже пятнадцати лет», – рассказал Зубко.

В частности, Германия потратила пятнадцать лет на то, чтобы привести к энергоэффективности здания, которые были возведены в восточной ее части в советское время. Польша проходила этот путь восемь лет. Поэтому Украине также время двигаться в заданном направлении.

«Мы уже имеем достаточно много проектов по всей стране, с помощью которых удалось уменьшить потребление газа на 75%. Это все – за счет термосанации домов», – подчеркнул министр.

Смотря на результаты в тех регионах, где внедряются энергоэффективные мероприятия – Львов, Луцк, Сумы, Ровно, Днепр, Одесса – можно сделать вывод, что все эти проекты ведут к уменьшению газовых расходов.

«Сегодня существует программа компенсации на «теплые» кредиты в размере 40%. К тому же государственные программы дофинансируют и муниципальные. К примеру, Львов еще и компенсирует проценты по кредитам», – отметил Зубко.

Кроме того, важно, что в этой программе работают три государственных банка, имеющие достаточно отделений по всей Украине. Поэтому человек, который хочет утеплить свою квартиру заменой радиаторов, окон или дверей, обращается в эти учреждения, заключает договор, финансирует расходы и получает компенсацию.

«Плюс ко всему, некоторые города полностью закрывают проценты, или же добавляют еще 20% отчислений к сумме, уплаченной за тело кредита», – подчеркнул Геннадий Зубко.

Фото: express.ua