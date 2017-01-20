В Луганске школьники вернутся к занятиям. Карантин заканчивается 23 января. Главная

В Луганске школьники вернутся к занятиям. Карантин заканчивается 23 января

20.01.17 16:14 dnews.dn.ua Новости 16

В Луганске школьники вернутся к занятиям. Карантин заканчивается 23 января

Занятия в общеобразовательных учреждениях Луганска возобновляются с понедельника, 23 января. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«Ситуация в городе наладилась – заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом снизилась, поэтому с понедельника ребята снова пойдут в школу», – говорится в сообщении.

НКТ* – временно неподконтрольные украинским властям территории 

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