В Луганске школьники вернутся к занятиям. Карантин заканчивается 23 января. Главная

Занятия в общеобразовательных учреждениях Луганска возобновляются с понедельника, 23 января. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.
«Ситуация в городе наладилась – заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом снизилась, поэтому с понедельника ребята снова пойдут в школу», – говорится в сообщении.
НКТ* – временно неподконтрольные украинским властям территории
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