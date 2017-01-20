В январе в Славянске стало меньше предпринимателей. Закрылись 1100 ФЛП. Главная

О ситуации по предпринимательству, которая сложилась в Славянске (Донецкая обл.), рассказали в отделе государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Славянского городского совета.
Начальник отдела Елена Болотенко сообщила о том, что ажиотаж по закрытию предпринимательства, который наблюдался в конце прошлого года, пошел на убыль. Сейчас число предпринимателей, которые закрывают свой бизнес, практически сравнялось с количеством предпринимателей, открывающих свое дело. Ежедневно в отдел регистрации обращаются в среднем от 40 до 50 человек.
До нового года в Славянске было зарегистрировано 7100 ФЛП, за две недели января их количество сократилось до 6000.
В настоящее время зарегистрировать свой бизнес или закрыть его, помимо Центра предоставления услуг, расположенного в здании городского совета, можно и у городских нотариусов.
Источник: Деловой Славянск
Читайте также:
- Предприниматели в Мариуполе считают, что теперь проще работать без регистрации
- В Мариуполе за неделю закрыли бизнес 500 предпринимателей
- В правительстве обещают «спящим ФЛП» начислять «спящую пенсию»
- Для прекращения деятельности ФЛП предлагают дать 3 месяца
- С 1 января физлица-предприниматели будут платить 704 грн в месяц, даже при отсутствии прибыли
- С 1 января для предпринимателей-«упрощенцев» единый налог станет в два раза меньше
- Верховная Рада проголосовала за отмену 2% пенсионного сбора с обмена валюты
- Новые налоги: с 1 января придется отказаться от авто и автобусов
- Закрыть ЧП в Славянске ежедневно хотят около 100 человек
- Предприниматели оптовой и розничной торговли сворачивают бизнес в Дружковке
- От уплаты единого взноса освобождаются предприниматели-пенсионеры и инвалиды
- За 2 недели в Украине прекратили деятельность почти 68 тыс. предпринимателей
Комментарии