В январе в Славянске стало меньше предпринимателей. Закрылись 1100 ФЛП. Главная

О ситуации по предпринимательству, которая сложилась в Славянске (Донецкая обл.), рассказали в отделе государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Славянского городского совета.

Начальник отдела Елена Болотенко сообщила о том, что ажиотаж по закрытию предпринимательства, который наблюдался в конце прошлого года, пошел на убыль. Сейчас число предпринимателей, которые закрывают свой бизнес, практически сравнялось с количеством предпринимателей, открывающих свое дело. Ежедневно в отдел регистрации обращаются в среднем от 40 до 50 человек.

До нового года в Славянске было зарегистрировано 7100 ФЛП, за две недели января их количество сократилось до 6000.

В настоящее время зарегистрировать свой бизнес или закрыть его, помимо Центра предоставления услуг, расположенного в здании городского совета, можно и у городских нотариусов.

Источник: Деловой Славянск

Читайте также: