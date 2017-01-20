В одном из районов Донетчины цена на отопление для школ была завышена на 1 млн грн. Главная

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили хищение 1 млн грн чиновниками отдела образования одной из райгосадминистраций Донетчины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Чиновники в 2016 году перечислили 2,1 млн грн коммерческой структуре на поставку теплоэнергии школам района. Сотрудники спецслужбы установили, что стоимость услуг была завышена на 1 млн гривен по сравнению с рыночной ценой», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что по инициативе СБУ с бизнесменами расторгнут аналогичный договор на 2017 год.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Продолжаются необходимые процессуальные действия.