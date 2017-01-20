На Луганщине руководители лесоохотничьих хозяйств нанесли ущерб на сумму свыше 5 млн грн (Фото). Главная

В Луганской области во время проведения досудебного расследования сообщено о подозрении начальнику Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства и директору Государственного предприятия «Северодонецкое лесоохотничье хозяйство» в совершении криминального правонарушения, предусмотренного ст. 246 и ч. 3 ст. 365 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В ведомстве отмечают, что вышеуказанные должностные лица, выходя за пределы предоставленных им прав и полномочий, в нарушение Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины», в течение 2013-2015 годов организовали и осуществили незаконную вырубку 15 653 деревьев на территории заповедного урочища «Шамраева дача» (Попаснянский р-н, Боровское лесничество), чем нанесли ущерб государству в размере более 5 млн грн.

В настоящее время решается вопрос об избрании для подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе проведения досудебного расследования проверяется причастность других руководителей лесохозяйственных предприятий Луганской области к совершению аналогичных преступлений.

Санкция ст. 246 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок; санкция ч. 3 ст. 365 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Фото пресс-служба прокуратуры Луганской области

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