В прифронтовой Авдеевке открывается офис БФ «Каритас Запорожье». Новости

С 23 января в прифронтовом городе на постоянной основе начнет работать база «Каритас Запорожье», который будет обслуживать Авдеевку и Ясиноватский район. Сотрудники будут заниматься консультациями, сбором и обработкой документов, а также регистрировать граждан льготных категорий на гуманитарные проекты от Фонда. Затем вся информация будет направляться для рассмотрения в центральный офис в Запорожье.

Население сможет обратиться за следующими видами помощи:

продуктовые наборы,

гранты на базовые потребности (продукты питания, средства гигиены, медпрепараты),

топливо,

гранты на восстановление бизнеса,

психосоциальное сопровождение.

Одна семья, члены которой зарегистрированы по одному адресу, может получить только 1 вид помощи.

Офис волонтеров находится по адресу: ул. Молодежная,7, 4 этаж (кабинеты №401,403). График работы: понедельник-пятница с 9:00 до 15:00.

Источник: «Сайт города Авдеевка». Фото: УНИАН