В прифронтовой Авдеевке открывается офис БФ «Каритас Запорожье». Новости

В прифронтовой Авдеевке открывается офис БФ «Каритас Запорожье»

20.01.17 15:49 06236.com.ua Новости 40

В прифронтовой Авдеевке открывается офис БФ «Каритас Запорожье»

С 23 января в прифронтовом городе на постоянной основе начнет работать  база «Каритас Запорожье», который будет обслуживать Авдеевку и Ясиноватский район. Сотрудники будут заниматься консультациями, сбором и обработкой документов, а также регистрировать граждан льготных категорий на гуманитарные проекты от Фонда. Затем вся информация будет направляться для рассмотрения в центральный офис в Запорожье.

Население сможет обратиться за следующими видами помощи:

  • продуктовые наборы,
  • гранты на базовые потребности (продукты питания, средства гигиены, медпрепараты),
  • топливо,
  • гранты на восстановление бизнеса,
  • психосоциальное сопровождение.

Одна семья, члены которой зарегистрированы по одному адресу, может получить только 1 вид помощи.

Офис волонтеров находится по адресу: ул. Молодежная,7, 4 этаж (кабинеты №401,403). График работы: понедельник-пятница с 9:00 до 15:00.

Источник: «Сайт города Авдеевка». Фото: УНИАН

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