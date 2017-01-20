Полторак назвал условия для возможной мобилизации в Украине. Главная

Министерство обороны Украины допускает проведение новой волны мобилизации в случае открытой агрессии против Украины. Об этом, как пишет 112.ua, сообщил на брифинге министр обороны Степан Полторак.

«Если будет открытая агрессия против Украины, то мы будем вынуждены проводить такую мобилизацию», – заявил министр обороны.

По его словам, новая волна мобилизации возможна в случае серьезного ухудшения ситуации в зоне АТО.

Полторак подчеркнул, что на сегодня обстановка в Украине позволяет не проводить новую мобилизацию. Он добавил, что в зоне АТО нет ни одного военнослужащего срочной службы.