Консультировать Жебривского по объединению громад будет разработчик системы децентрализации. Новости

Курировать процесс объединения громад в Донецкой области и консультировать аппарат ОГА приглашен человек, который разрабатывал систему децентрализации в Украине. Об этом в интервью MRPL.CITY рассказал председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский.

По его словам, это кандидат экономических наук, преподаватель Харьковской академии городского хозяйства, который 8 лет специализировался на вопросах децентрализации.

«На сегодня эта работа движется не так быстро, как мне бы хотелось. Но она движется. Дело в том, что еще не внесены изменения в Конституцию. Камнем преткновения является «особый статус» оккупированной части Донбасса. Пока эти изменения не внесены, есть лишь добровольное объединение. Но думаю, что к весне у нас будет как минимум трое выборов по трем объединенным громадам – там уже все готово», – сказал Павел Жебривский.