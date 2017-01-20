Первый этап децентрализации на Донетчине завершится до конца года, – Жебривский. Новости

Закончить первый этап децентрализации в Донбассе Павел Жебривский планирует до конца года. Об этом председатель Донецкой ОГА сообщил в интервью MRPL.CITY.

«По графику, который предложил президент, мы должны провести объединение громад до конца текущего года. Успеем ли – не знаю, все будет зависеть от изменений в Конституцию», – отметил губернатор.

При этом Жебривский отметил позитивный момент – дополнительных финансовых вливаний процесс не потребует.

«Дополнительные деньги на это не нужны. Тех средств, которые заложены в бюджетах, достаточно», – заключил глава области.