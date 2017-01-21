Гранты для предпринимателей Славянска. На развитие бизнеса и создание рабочих мест для ВПЛ. Новости

На территории Донецкой области Чешская неправительственная организация «Человек в беде» (People in need) объявила о начале приема заявок на получение денежных грантов в рамках проекта «Стимулирование создания новых рабочих мест для внутренне перемещенных лиц». Об этом сообщается на сайте Славянского городского совета.

Данный проект создан с целью стимулирования действующего малого и среднего бизнеса, который имеет потенциал к расширению, а также к созданию новых рабочих мест для граждан Украины, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц и постоянно проживают на территории Донецкой области.

Гранты предоставляются на условиях совместного финансирования: получатель гранта обязан предварительно инвестировать в развитие своего бизнеса собственные средства в размере не менее 40% от суммы гранта.

Максимальная сумма гранта определяется количеством создаваемых рабочих мест: не более 38 тыс. грн для создания 1 рабочего места, и составляет 152 тыс. грн (то есть не более 4 рабочих мест).

С условиями участия в проекте, формой заявки для получения гранта можно ознакомиться по ссылке.

Также городской отдел экономики в Славянске просит проинформировать до 15 февраля 2017 года об участии в проекте и предоставить информацию на электронный адрес: econom@slavrada.gov.ua или по телефонам +38 (06262) 3 41 31, +38 (06262) 2 47 95.