В Мариуполе отыскали подростка, которая ушла из дома к 56-летнему мужчине. Новости

В Мариуполе правоохранители возвратили в семью девушку-подростка, пропавшую на несколько дней. Около недели 16-летняя девочка жила на съемной квартире с 56-летним мужчиной, который приехал по ее приглашению из соседнего государства. Выяснилось, что их общение в соцсетях насчитывает 6 лет. Об этом сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

Сообщение об отсутствии внучки поступило в полицию 19 января 2017 года утром от дедушки. Он рассказал, что ребенка нет дома с 12 января. К этому времени от нее приходили сообщения с мобильного, что все в порядке.

Поиски начались с учреждения, в котором учится разыскиваемая. Во время беседы с педагогическим коллективом выяснилось, что неделю назад учителю позвонил человек, который представился отцом ученицы, и сказал о том, она заболела, и в ближайшее время будет находиться на больничном. У педагога не возникло сомнений в словах, поскольку голос на другом конце трубки был похож на отцовский.

Уже через несколько часов несовершеннолетнюю нашли. Все это время она вместе мужчиной, который приехал по его приглашению из соседнего государства и в три раза старше ее по возрасту, жила на съемной квартире. Подросток рассказала, что познакомились они в социальной сети и уже в течение 6 лет поддерживали общение.

В семье выбор ребенка категорически не поддерживали, из-за чего неоднократно возникали ссоры. Сейчас девушку вернули в семью, со всеми ее членами проведена профилактическая беседа.

Отмечается, что ранее данная семья в поле зрения правоохранителей не попадала. Мама оставила семью, когда девочке был год, отец тяжело болеет, поэтому ее воспитанием занимаются бабушка и дедушка.

В отношении иностранного гражданина продолжается проверка.

Фото пресс-службы Центрального отдела полиции Донецкой области