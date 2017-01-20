Швейцария вскоре перечислит Украине первый транш кредита в 100 млн долл.. Главная

Власти Швейцарии в пятницу заявили, что в ближайшие недели перечислят Украине первый кредитный транш на сумму в 100 миллионов долларов. Об этом, как сообщает УНН, говорится в опубликованном на сайте швейцарского правительства заявлении по итогам встречи президента страны Дорис Лойтхард и президента Украины Петра Порошенко в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Швейцарский национальный банк перечислит первый транш кредита в размере 100 млн долл. в Национальный банк Украины в ближайшие несколько недель», – говорится в сообщении.

Как отмечается, этот транш является частью двустороннего кредита, который Швейцария предоставила Украине в рамках программы многосторонней денежной помощи при координации со стороны МВФ.

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