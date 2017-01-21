На Донетчине в 2016 году из-за алкоголя лишили прав 539 водителей (Фото). Новости

В Донецкой области за 2016 год сотрудниками полиции по безопасности дорожного движения задокументировано 3983 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения, что составляет пятую часть от всех выявленных нарушений. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Донецкой области.

Ежедневно правоохранителями выявляются десятки фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

По таким фактам составляются административные протоколы по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) «Управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции», которые направляются в суд для рассмотрения.

По подобного рода административным материалам в прошлом году судебными учреждениями принято 2192 решения: на 1323 человека наложены штрафы, 44 водителям было назначено наказание в виде административного ареста, 3 – отправлены на общественные работы.

Лишены права управления транспортными средствами лишь 539 нетрезвых водителей, что приводит к безнаказанности и продолжению управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Несмотря на то, что с 26 июля 2016 года усилена ответственность за управление транспортными средствами в состоянии опьянения – санкция статьи предусматривает одновременное лишение права управления транспортными средствами и вынесение штрафа, – по 12 административным материалам судебными учреждениями вынесен только штраф в сумме 10,2 тыс. грн, без лишения права управления.

С начала года судебными учреждениями вынесено 14 решений на основании ст. 22 КУоАП «Возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности правонарушения», на основании которой нарушитель освобождается от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.

Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Донецкой области