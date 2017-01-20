В Краматорске пьяный военный устроил ДТП и разборки с полицией. Главная

В ночь на 20 января в Краматорске произошла авария – водитель, офицер Вооруженных Сил Украины, находился за рулем автомобиля «Форд», принадлежащего даме, которая в момент ДТП находилась рядом на пассажирском сиденье. Как сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области, мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердилось при освидетельствовании в наркологическом диспансере, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В автомобиле сработали подушки безопасности, поэтому в ДТП никто не пострадал.

«На место происшествия сразу прибыли сотрудники патрульной полиции. Однако мужчина отказался от каких-либо объяснений и предоставления документов. Вместо этого он позвонил своим товарищам, которые быстро приехали на место препятствовали полицейским выполнять свои служебные обязанности, заблокировав доступ к автомобилю», – отметили в пресс-службе.

На место инцидента выехали сотрудники военной службы правопорядка, руководство Краматорского отдела полиции и Управления патрульной полиции г. Краматорска и Славянска, в присутствии которых конфликт постепенно был решен.

Водитель предоставил необходимые документы и прошел медицинский осмотр в наркологическом диспансере – в его крови был обнаружен алкоголь.

Патрульные полицейские составили протоколы по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и ст. 130 (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) Кодекса Украины об административных нарушениях. Дальнейшее расследование происшествия осуществляет военная прокуратура.