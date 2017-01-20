Закрытие ФЛП: налоговая увидит реальное количество предпринимателей, — мнение. Главная

Закрытие «спящих» ФЛП в эфире радиостанции «Голос Столицы» прокомментировала налоговый консультант Вера Ковальчук.

«Если ФЛП три года не показывает свою деятельность, то он действительно не работает как предприниматель. Он может работать на основном месте работы, он может работать по совместительству, ему действительно статус предпринимателя не нужен. Не было ранее такого механизма, который заставил бы их закрыться. Сейчас таким предпринимателям, которые на общей системе, лучше сняться с регистрации, и тогда уже налоговая будет видеть конкретное количество предпринимателей, которые реально работают и на которые плановые показатели можно выводить по налогам и сборам», – отметила эксперт.

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