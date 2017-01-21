Донецкая область – в лидерах по привлекательности для бизнеса. Инфографика. Новости

На основе открытых данных «ProZorro» составлен рейтинг самых привлекательных и открытых для малого и среднего бизнеса областей Украины.

Лидеры рейтинга – Днепропетровская, Винницкая, Черниговская, Донецкая и Сумская области.

Данный рейтинг строился на основе трех показателей:

Средняя цена одного тендера в конкурентных торгах (ожидаемая стоимость поделенная на общее число конкурентных торгов за 2016 год).

Количество конкурентных торгов за 2016 год.

Соотношение конкурентных к неконкурентным торгам (в процентах).

Напомним, что конкурентными торгами называются все те, в которых заказчик использовал процедуры открытых торгов с аукционом на понижение. Неконкурентные – те, где заказчик выбрал участника в ручном режиме.

А теперь перейдем к оценке по каждому критерию отдельно. Начнем со средней стоимости лота. Чем ниже этот показатель, тем выше желание местной власти открывать рынок бюджетных закупок для малого и среднего бизнеса, ведь именно малым и средним предпринимателям наиболее интересны небольшие закупки.

Если обратиться ко второму показателю – количество конкурентных торгов, то можно отметить, что больше половины (55%) всех конкурентных торгов в Украине приходится на три лидирующих в рейтинге области - Киевскую, Днепропетровскую и Донецкую. Если с Киевской областью всё понятно – здесь показатели достигаются в основном за счет киевской прописки министерств, то Днепропетровская и Донецкая демонстрируют отличный пример открытости для бизнеса, желающего торговать с государством.

По третьему критерию – соотношение конкурентных к неконкурентным процедурам – составители рейтинга выделили 5 областей, в которых этот показатель выше 70%. Это Днепропетровская, Киевская, Черниговская, Винницкая и Донецкая области.

Областные государственные администрации (ОГА) во многом определяют курс, политику и скорость изменений на местах. Поэтому по тем же показателям составлен рейтинг ОГА. Не стоит путать ОГА с областями. В предыдущем рейтинге учитывался адрес регистрации заказчика, а в рейтинге ОГА – подчиненность той или иной областной администрации.

Рассмотрим отдельно рейтинги по каждому критерию. По количеству конкурентных торгов ТОП-5 ОГА – это Днепропетровская, Винницкая, Черниговская, Запорожская и Донецкая.

По соотношению конкурентных торгов к неконкурентным с показателем более 88% лидируют Днепропетровская, Черниговская, Житомирская, Винницкая и Сумская ОГА.

По средней ожидаемой стоимости одной закупки в ОГА с показателем менее 120 тыс. грн лидируют Винницкая, Черниговская, Волынская, Днепропетровская, Черкасская ОГА.

У аутсайдеров средняя цена закупки выше 900 тыс. грн – это Херсонская, Киевская, Донецкая, Ивано-Франковская и Харьковская ОГА .

По этой статистике представители бизнеса могут четко увидеть, в каких областях есть смысл вести дела с государством, а в каких – нет.

Напомним, 26 января состоится форум по закупкам в Днепре с представителями команды «ProZorro», министерств и ведомств, а также областных властей. Зарегистрироваться можно по телефону: (056) 717-07-04.

Все данные взяты из модуля аналитики bi.prozorro.org

Источник: «Деловой Славянск»

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