Компьютеры для школы, Сквер Матери или скалодром – в Краматорске выбирают лучший общественный проект. Новости

В Краматорске стартовало голосование на лучшие общественные проекты – в рамках программы «Общественный бюджет города» на их реализацию в текущем году было выделено 1,5 млн грн. Граничная сумма на один проект не должна превышать 375 тыс. грн. Активные горожане подали на рассмотрение 46 проектов на общую сумму почти 9,7 млн грн.

После тщательного отбора к голосованию были допущены 35 из них. Самыми популярными стали проекты, связанные с учебными заведениями – компьютерные классы, мультимедийное оборудование для мероприятий, ограждение и благоустройство территории, кресла в актовые залы, игровые и спортивные площадки могут стать реальностью, если проекты войдут в число победителей.

Часть проектов связаны с термомодернизацией и утеплением жилого фонда – авторы заинтересованы в новых окнах и входных дверях в подъездах, утеплении фасадов многоэтажек.

Среди интересных предложений – обустройство Сквера Матери, открытие свободного пространства для педагогов области, строительство скалодрома для тренировок в городском парке, организация лечебно-адаптационного центра для бездомных животных.

Для презентации и привлечения к голосованию горожан в ДК НКМЗ состоялась ярмарка проектов, в ходе которой были презентованы проекты, а также предоставлена возможность для голосования.

Отдать свой голос краматорчане смогут до 2 февраля на онлайн-платформе программы «Общественный бюджет» и в 11 пунктах для голосования, открытых в разных частях города. Голосовать можно только лично с паспортом. После проверки голосов и объявления результатов начнется реализация этих проектов. Осуществить задуманное у авторов может получиться уже в текущем году.

Источник: Вчасно