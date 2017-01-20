Колонна Гуманитарного штаба «Поможем» была остановлена из-за происшествия. Штаб сделал официальное заявление. Главная

Сегодня, 20 января, во время осмотра колонны Гуманитарного штаба «Поможем» на пункте пропуска в Новотроицком сотрудниками пограничной службы у двух водителей-перевозчиков были обнаружены запрещенные для перевозки предметы. Об этом сообщает пресс-служба Штаба .

В связи с этим инцидентом Гуманитарный штаб обнародовал официальное заявление. Приводим его полностью.

Сегодня, 20 января, во время осмотра гуманитарной колонны на пункте пропуска в Новотроицком пограничной службой у двух водителей-перевозчиков были обнаружены запрещенные для перевозки предметы.

Призываем правоохранительные органы открыто и оперативно провести расследование и привлечь виновных к ответственности. Со своей стороны Гуманитарный штаб готов предоставить максимальную информацию, которая позволит ускорить расследование. Штаб будет сотрудничать с правоохранительными органами.

Штаб считает недопустимым перевозку запрещенных предметов. Это зафиксировано договором между Штабом и перевозчиками.

Гуманитарный штаб официально направляет заявление в правоохранительные органы.

Мы считаем, что действия двух водителей поставили под угрозу доставку помощи самым незащищенным – старикам и детям. Мы сделаем все возможное, чтобы доставка помощи была возобновлена, а виновные понесли наказание.

Мы будем информировать обо всех шагах Штаба, направленных на скорейшее расследование и исключение подобных происшествий в дальнейшем. Мы не позволим дискредитировать такую важную и нужную людям гуманитарную миссию.