Учителя украинского языка в неподконтрольном Донецке вынуждены преподавать русский, – СМИ. Главная

Учителей украинского языка и литературы, которые остались на неподконтрольной украинским властям территории, «власти ДНР» обязали в 2017 году пройти профподготовку по преподаванию русского языка и литературы. По заявлению «министерства образования ДНР», переподготовку уже начала первая группа из 120 человек. Об этом пишет «Радио Свобода».

В январе «министр образования ДНР» Лариса Полякова уже заявляла, что украинский язык исключен из экзаменов на неподконтрольной украинским властям территории.

Как рассказала учитель украинского языка из Донецка Виктория (имя изменено), у учителей нет другого выхода, кроме как идти на эти курсы.

«В бывшем Институте последипломного образования учителей (он сейчас называется по-другому – Республиканский институт или что-то вроде этого) бывшие учителя украинского языка проходят переквалификацию, им дают дипломы с грифом "ДНР" и они имеют право преподавать русский язык. Потому что русского языка в 7 классе 6 часов, а украинского – полчаса. Поэтому учителя проходят эти курсы, чтобы не лишиться работы», – сообщила преподаватель.

«Преподают "русскую словесность" учителям преподаватели русского отделения филологического факультета бывшего ДонНУ, которые не выехали», – рассказала она.

Издание также сообщает, что по данным Министерства образования и науки Украины, на момент начала военного конфликта на Востоке Украины в Донецке в школах с украинским языком обучения учились от 30 до 50% школьников. В некоторых районах области этот процент достигал 90%.

Фото: УНИАН