Фабрику «Рошен» в Липецке закрывают. Главная

Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики, которая расположена на территории России. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

«Такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 г. Как сообщалось неоднократно ранее, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной», – говорится в тексте сообщения.

Как утверждают в корпорации, начиная с 2013 г., производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в 3 раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения.

«В связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала. Оставшийся персонал (около 700 чел.) уже проинформирован о предстоящей остановке деятельности фабрики. Необходимое уведомление о массовом сокращении будет подано в Липецкий центр занятости в ближайшее время», – отмечается в опубликованном заявлении.

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