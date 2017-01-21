Единый билет на общественный транспорт позволит упорядочить учет льготников, – эксперт. Главная

Как на городской бюджет и граждан повлияет внедрение единого электронного билета на общественный транспорт, в эфире «Громадського радіо» рассказал автор соответствующего законопроекта, народный депутат Виталий Корчик.

По словам соавторов данного законопроекта, внедрение единого билета позволит вывести огромное количество средств из тени.

«Во-первых, это создает правовую базу для работы таких систем, ведь автоматизированный учет давно является нормой для развитых стран, он уже работает и в Киеве, и подобные системы есть в Харьковском метрополитене. Автоматизированный учет и оплата в общественном транспорте – это революция в этой области, есть масса преимуществ как для пассажиров, для перевозчиков, так и для города в целом», – отметил Корчик.

По его словам, самое главное – автоматизация позволит упорядочить учет льготников, которых перевозят бесплатно за счет компенсации из местных бюджетов. До сих пор численность исчислялась по формулам и демографическим данным, но это сложно, неточно и неэффективно.

При этом, как объяснил депутат, законопроект позволяет каждому городу выбрать свою систему работы. Он нормирует выдачу бесплатных электронных билетов для льготников для коммунального и частного транспорта. И это должно уменьшить количество средств, выделяемых на льготников из местного бюджета, это позволит вывести из тени колоссальные средства.

«Без автоматизации невозможна либерализация отрасли и привлечение частных или донорских средств. Без точных цифр, поступлений инвестор не придет. И очень важно – мы практически забираем наличный оборот средств, убираем человеческий фактор для каких-то, возможно, злоупотреблений. Более того, я знаю, что Львов и Винница рассчитывают на помощь от ЕБРР на внедрение такой системы как части реформы коммунального транспорта», – сказал Корчик.

При этом крупные перевозчики, особенно маршрутки, годами живут на том, что никто не учитывает пассажиров. Теневой рынок огромный, лобби перевозчиков колоссальное. В то же время, каждый город может распоряжаться в этой ситуации самостоятельно.

«И тогда граждане, избиратели будут оценивать, как та или иная местная власть пытается либо нет вернуть теневые средства в бюджет города», – отметил депутат.

Он уверен, что положительные примеры внедрения будут уже к концу этого года, а еще больше в 2018 году.

«И когда будут видны конкретные результаты, другие города уже не смогут от этого как-то отходить, потому что им будут задавать вопросы: а почему вы не делаете то, что экономит наши деньги?», – добавил Корчик.

По его словам, такой автоматизированный учет будет выгоден и маленьким городам, где нет ни трамваев, ни метро, он позволит вывести деньги из тени, понять, сколько действительно проезжает пассажиров льготных категорий, сколько средств может прийти в бюджет.

Сейчас в маршрутках стали появляться объявления, что из-за повышения заработной платы и цен на топливо и ремонт стоимость проезда будет увеличена. Корчик считает, что прерогатива устанавливать тарифы – это разговор между перевозчиками и городскими властями.

«Я знаю очень много примеров, когда перевозчики хотели повысить стоимость проезда, но городские власти помогали, как минимум, это отложить. Для повышения тарифов нужны реальные, объективные причины. Конечно, в этом более компетентны те или иные городские власти, но если они будут это делать, то должны очень четко обосновать», – сказал он.

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