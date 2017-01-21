В комиссии по проверке потраченных в Донецкой области средств будут и правоохранители. Главная

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш на прошлой неделе ездил в Донецкую область. Также в СМИ был опубликован отчет губернатора Донецкой области Жебривского, где было сказано, что за прошлый год потрачено 2 млрд грн на восстановление инфраструктуры в Донецкой области – энерго- и водоснабжения, мостов. Ситуацию с затраченными на восстановление инфраструктуры Донбасса средствами прокомментировал советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.
«Есть бюджет военно-гражданской администрации, и в его рамках были выполнены работы, о которых сказал Жебривский. Также Верховная Рада дополнительно выделила 3,8 млрд грн на восстановление и реконструкцию объектов в Донецкой и Луганской области. Кроме того, активно участвовали наши зарубежные партнеры – донорские и кредитные организации», – объяснил он.
При этом, по словам советника министра, из этих дополнительных 3,8 млрд грн по Донецкой области потрачено чуть менее 10%, в Луганской – 13%.
«Почему так мало? Это и долгосрочные программы, и сегодня любые расходы государственных средств – это тендеры, «ProZorro». Хотя в связи с тем, что использование именно такое, было принято решение создать специальную рабочую группу по проверке эффективности использования этих средств. Такая комиссия сейчас создается при министерстве, и эта поездка министра и первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко была как раз связана с началом работы этой комиссии», – сказал Гримчак.
В то же время, по его словам, было принято решение привлечь к работе комиссии правоохранительные органы.
По материалам: Громадське радіо
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