В 2017 году ООН выделит 214 млн долл. для Донбасса, – Черныш. Главная

В 2017 году ООН выделит на реализацию гуманитарного реагирования 214 млн долл. Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, сообщает «Газета.ру».

По его словам, ООН отделяет проекты гуманитарной помощи от проектов восстановления и развития.

«Восстановление разрушенного – это начальный этап развития. Потому что всегда ставится цель сделать лучше, чем было. Деньги, которые выделяются на гуманитарный план, дают те же доноры, которые финансируют развитие. Это так называемые «быстрые деньги», которые не нужно возвращать, и направляются они непосредственно на оказание помощи», – сказал Черныш.

Вместе с тем, конфликт продолжается, обстрелы идут по всей линии соприкосновения, и деньги на развитие там никто из доноров давать не будет, считает министр.

«Поэтому наше министерство защищало в ООН подробный план с оценкой нужд для помощи людям на неподконтрольных украинским властям территориях, людям, проживающим вдоль линии соприкосновения, и частично для подконтрольных территорий», – отметил он.

Министр сообщил и конкретные суммы, о которых идет речь.

«Гуманитарный план предусматривает выделение 214 млн долл.», – заявил Черныш.

Также он отметил, что ныне конфликт не является замороженным.

«Конфликт не заморожен, а происходит сейчас. И никто не застрахован, что он не будет более интенсивным. Мы надеемся, что правительству Украины через международных партнеров удастся оказать максимальную помощь людям на временно неподконтрольных украинским властям территориях», – сказал министр.

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