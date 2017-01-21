Жители неподконтрольной властям территории Донетчины получат дизельные генераторы от ООН. Главная

Жителям временно неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой области Региональное представительство Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове и Украине направило дизельные генераторы. Об этом 20 января сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию проследовал один грузовик от Регионального представительства УВК ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове и Украине. Транспортное средство перевозило для жителей дизельные генераторы общим весом почти 3 тонны», – говорится в тексте сообщения.

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