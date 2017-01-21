Во время обысков у чиновницы Луганской ОВГА оперативники СБУ обнаружили 470 тыс. грн и 10 тыс. долл. США. Главная

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой уличили заместительницу начальника одного из отделов Луганской областной военно-гражданской администрации в присвоении бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что чиновница в 2016 году систематически оформляла повышенные премии на своих подчиненных. Также злоумышленница «собирала» часть начислений – якобы на приобретение товарно-материальных ценностей. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что таким образом женщина присвоила более 100 тыс. грн бюджетных денег.

Во время обысков по месту жительства и в служебном кабинете чиновницы оперативники СБ Украины обнаружили 470 тыс. грн и 10 тыс. долл. США.

В настоящее время правоохранители устанавливают происхождение этих денег. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Проверяется возможная причастность к коррупционной схеме других должностных лиц областной военно-гражданской администрации. Продолжается досудебное следствие.

Фото из открытых источников

Читайте также: