Минздрав: госрегулирование цен на лекарства поможет справиться с завышенной их стоимостью. Главная

С 1 февраля 2017 года аптеки должны переклеить ценники и начать торговать определенными группами лекарственных препаратов по референтным ценам, выше которых нельзя продавать некоторые лекарства (в соответствии с государственным регулированием цен на медикаменты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и бронхиальной астмы, вступившее в силу с 1 января 2017 года). Об этом в интервью изданию «ВВС Украина» заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«Аптеки закупили лекарства по ценам прошлого года. Теперь у них есть один месяц, чтобы распродать. С 1 февраля они должны торговать по референтным ценам. Почему с 1 февраля? Потому что цены в тех странах, с которыми мы реферируют цены, появились лишь 2 января, поэтому возникла определенная задержка с утверждением документов. Сейчас мы работаем над тем, чтобы опубликовать новые цены, и в аптеках переклеили ценники на упаковках», — рассказала исполняющая министра здравоохранения.

«Мы также разрабатываем плакаты для аптек, больниц, отделений "Укрпочты", где будут указываться международные непатентованные названия препаратов, их торговые названия и цены, выше которых нельзя продавать те позиции», — сообщала Супрун.

Она подтвердила то, что ранее говорили ее предшественники на посту министра здравоохранения о том, что сталкиваются с «бешеным сопротивлением», пытаясь навести порядок с ценами на лекарства.

«У нас прошло несколько встреч с представителями аптечных сетей, фармпроизводителями, дистрибьюторами, импортерами — украинскими и международными, где им объясняли, как будет выглядеть референтное ценообразование, что тому виной, доказательства того, что цены в Украине являются завышенными по сравнению с референтными странами, и мы хотим только, чтобы правила игры были равны», — рассказала Супрун.

По ее словам, это первый шаг к внедрению системы реимбурсации* — возмещение денег за лекарства. «Это не что-то, что препятствует бизнесу, это, наоборот, — гарантированные клиенты или клиент в виде государства. В каждой стране Европы действует такая система: референтные цены и реимбурсация, когда стоимость лекарств возмещают через государство или через определенное страховку. В Украине это пока государство, а со временем будет через государственное страхование», — пояснила Супрун.

Она добавила, что цены на лекарства, задекларированные на сайте Государственного экспертного центра Минздрава, указывают сами производители или импортеры и рыночная цена является точной. «Все понимают, что задекларированные показатели не совсем отражают истинное положение вещей. Здесь много нюансов. К примеру, Украина является референтной страной для России и Беларуси, и многие производители декларируют цены в Украине так, чтобы иметь влияние на цены в других странах. Возможно, это одна из причин, почему возникает большая разница между ценами», — рассказала Супрун.

В ведомстве разрабатывается новая политика в отношении лекарственных средств и правил государственных закупок. «Мы завершаем разрабатывать новую политику в отношении лекарственных средств и правил государственных закупок. Потому что, например, в системе ProZorro, которая в целом работает очень хорошо, по лекарствам есть определенные недоработки. Все мы уже увидели, что можно взять большой объем, распределить его на части и пройти мимо ProZorro (допороговые закупки – на суммы, меньше 200 тыс. грн)», — отметила она.

Напомним, с 1 января 2017 года начало действовать государственное регулирование цен на 21 международное непатентованное название лекарств, стоимость которых будет компенсироваться украинцам. Граничные наценки не должны превышать 5-15%. В этой связи аптекари опасаются, что с февраля к ним начнут ходить контролеры, пытаясь выявить лекарства по завышенным ценам. Из-за этого многие сети могут вообще убрать препараты от сердца, диабета и астмы из продажи.

*Реимбурсация – это механизм обеспечения населения лекарственными средствами, который подразумевает адресное (персональное) возмещение стоимости назначенного врачом лечения.

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