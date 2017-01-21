Увеличена ставка пенсионного сбора при первой регистрации транспортного средства. Главная

С 1 января 2017 года установлен новый прожиточный минимум для трудоспособных лиц в размере 1600 грн. В связи с этим изменены ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Согласно п. 8 ст. 4 Закона Украины «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации», в случае если стоимость транспортного средства:

не превышает или равна 264 тыс. грн – оплачивается 3% (если объект налогообложения не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

более чем 264 тыс. грн или равняется 464 тыс. грн – 4% (если объект налогообложения превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

более чем 464 тыс. грн – 5% (если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Проконсультироваться относительно процедуры получения услуг по регистрации и перерегистрации транспортного средства можно по тел.: (044) 290-19-88 или на официальной странице в Facebook Главного сервисного центра МВД.

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