За 2 года наведен порядок в Пенсионном фонде: нет «мертвых душ», двойных выплат и коррупции, – Розенко. Главная

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко провел встречу с директором Региональной миссии USAID Сюзан Фриц, во время которой, в частности, обсуждался вопрос проведения пенсионной реформы в Украине. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер-министра.

Розенко проинформировал представителей миссии о работе, которая была проведена в Пенсионном фонде Украины в течение последних 2 лет.

«В течение 2 последних лет была проведена значительная работа по наведению порядка в Пенсионном фонде Украины. Были проведены 2 аудита Пенсионного фонда, один из которых проводило Министерство финансов Украины. И теперь мы убеждены в том, что мы не платим «мертвым душам», у нас нет никаких двойных или тройных выплат, нет фактов коррупции в пенсионном обеспечении. Также Пенсионный фонд значительно сократил админрасходы и оптимизировал штат. Сейчас мы работаем над улучшением качества предоставления услуг гражданам. В частности, с 1 января 2017 люди уже имеют возможность оформить пенсию без привязки к месту жительства», – сказал вице-премьер.

По реформированию пенсионной системы в целом Розенко отметил, что нужно отойти от локальных дискуссий, которые не имеют долгосрочного эффекта (повышать или не повышать пенсионный возраст или страховой стаж, менять или не менять формулу расчета пенсии), а работать над стратегическим видением развития пенсионной системы .

«Какой она будет не только завтра, а хотя бы через 3-5 лет», – отметил он.

«Я считаю, что в целом идеология развития трехуровневой пенсионной системы, которая предусматривает введение накопительного уровня и развитие негосударственного пенсионного страхования, может стать прекрасной основой для проведения дальнейшей пенсионной реформы в Украине», – сказал вице-премьер.

Он отметил, что действующим правительством в Верховную Раду подан законопроект, который определяет правила игры в накопительной системе и негосударственном пенсионном страховании и предусматривает определенные шаги по наведению порядка в солидарной системе, в частности, очистку Пенсионного фонда от несвойственных ему социальных выплат.

Основной проблемой в солидарной системе пенсионного обеспечения Розенко назвал недостаточные поступления в бюджет Пенсионного фонда из-за тенизации экономики и неуплаты социальных взносов.

«Отдельная дискуссия, бесспорно, касается реформирования солидарного уровня пенсионного обеспечения, и в течение 2-3 месяцев мы планируем доработать и рассмотреть соответствующие законопроекты в правительстве», – подытожил он.

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