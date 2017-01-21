В Мариуполе горел отдел контроля за оборотом оружия (Фото). Новости

В подразделении разрешительной системы Нацполиции Донецкой области произошло возгорание. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«Возгорание произошло в Мариуполе в одноэтажном здании по ул. Греческой, 11, где сейчас дислоцируется отдел контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области. Пожарные ликвидировали задымление», – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, от огня пострадал один кабинет, есть незначительные повреждения в других помещениях.

В настоящее время устанавливаются причины пожара. По предварительным данным, в кабинете произошло короткое замыкание. Здание старое, и электросети могли не выдержать нагрузки.

По данному факту проводится проверка.





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