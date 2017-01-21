Ситуация в пунктах пропуска 21 января. Главная

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Ситуация в пунктах пропуска 21 января

21.01.17 09:11 dnews.dn.ua Новости 58

Ситуация в пунктах пропуска 21 января

В контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе пассажиро-транспортный поток остается динамичным. По информации Госпогранслужбы Украины, сегодня утром, 21 января, на въезд и выезд в пунктах пропуска находилось такое количество транспорта:

  • «Майорское» – 100/150;
  • «Марьинка» – 220/180;
  • «Новотроицкое» – 45/70;
  • «Гнутово» – 150/30.

Отмечается, что все КПВВ работают в штатном режиме.

20 января, по данным Госпогранслужбы, через контрольные пункты линию разграничения пересекли 20,1 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств:

  • «Майорское» – 4780 человек и 745 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 5655 человек и 1200 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 4125 человек и 915 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 2620 человек и 670 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 2925 человек.

Фото: 112.ua

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