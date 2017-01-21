Ситуация в пунктах пропуска 21 января. Главная

В контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе пассажиро-транспортный поток остается динамичным. По информации Госпогранслужбы Украины, сегодня утром, 21 января, на въезд и выезд в пунктах пропуска находилось такое количество транспорта:

«Майорское» – 100/150;

«Марьинка» – 220/180;

«Новотроицкое» – 45/70;

«Гнутово» – 150/30.

Отмечается, что все КПВВ работают в штатном режиме.

20 января, по данным Госпогранслужбы, через контрольные пункты линию разграничения пересекли 20,1 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств:

«Майорское» – 4780 человек и 745 транспортных средств;

«Марьинка» – 5655 человек и 1200 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 4125 человек и 915 транспортных средств;

«Гнутово» – 2620 человек и 670 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 2925 человек.

Фото: 112.ua