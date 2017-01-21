Сводка из зоны АТО за 20 января: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки противник 25 раз открывал огонь по украинским позициям, один украинский военный погиб. Об этом утром 21 января сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении из различных видов вооружения были обстреляны Новозвановка, Сизое и Станица Луганская.

На мариупольском направлении противник из гранатометов и стрелкового оружия обстреливал Широкино, Павлополь, Талаковку и Гнутово, из вооружения БМП – Тарамчук. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На донецком направлении противник из 82-миллиметровых минометов обстреливал позиции сил АТО в районе Новоселовки Второй, из гранатометов и стрелкового оружия – в районе Авдеевке и Зайцево.

В «ДНР» заявляют, что «украинская армия с вечера выпустила свыше 80 танковых и артиллерийских снарядов, а также мин по окраинам Донецка, Ясиноватой и Тельмановскому району.

«С 19:00 до 22:00 украинская сторона обстреливала поселки Александровка на западе Донецка, Крутая Балка Ясиноватского района и село Николаевка Тельмановского района. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», – говорится в сообщении.

На момент публикации «ЛНР» не обнародовала свою версию ситуации вдоль линии разграничения.