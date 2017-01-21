Школьники Авдеевки отправлены на карантин. Новости

С 23 по 27 января учащиеся городских школ Авдеевки (Донецкая обл.) проведут дома.

Как сообщили в городском отделе образования, такое решение было принято в связи с превышением допустимого порога заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников.

Из-за того, что соответствующие письма и распоряжения поступили в городской отдел образования во второй половине дня, руководство школ не успело оповестить детей и родителей, и поэтому будет заниматься этим на выходных.

Отметим, что детские сады будут работать в обычном режиме.

Источник: Сайт города Авдеевки

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