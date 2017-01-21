В Мариуполе МАФы будут в бело-зеленых тонах и с символикой города. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) определен единый архетип МАФов и палаток выносной торговли. Об этом рассказал начальник инспекции по благоустройству Мариупольского городского совета Сергей Марчук в ходе брифинга, сообщат пресс-служба Мариупольского городского совета.

В прошлом году было разработано Положение по организации торговой деятельности на улицах города. Утверждена Комплексная схема и архетипы торговых павильонов и выносной торговли. На конкурсной основе определены имена предпринимателей, которые займут МАФы согласно схеме. Также обозначены места для выносной торговли.

Согласно Комплексной схеме, в Центральном районе определены 169 мест для установки МАФов. На ведение предпринимательской деятельности подано порядка 300 заявок.

«На конкурсной основе определяли победителей на каждое место. Сейчас идет процедура оформления документов. После их получения предприниматели в установленный срок должны будут привести к единому архетипу свои временные сооружения», – подчеркнул начальник инспекции по благоустройству.

По выносной торговле предприниматели подавали заявки на места, где бы они желали вести предпринимательскую деятельность, без привязки к каким-либо схемам. После чего члены комиссии приняли решение объединить их в местах наибольшего скопления.

«Теперь все торговые палатки в городе будут выглядеть одинаково – в бело-зеленых тонах и с символикой города. МАФы также будут одного архетипа в каждом районе. Те, кто не захочет выполнять эти условия – покинет выделенное ему место», – заявил Марчук.

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