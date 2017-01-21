Сестры из Симферополя открыли в столице Галичины семейную пекарню. Главная

Потерять дом, преодолеть депрессию и начать бизнес в новом городе. Эта история о двух сестрах Светлане Лопатиной и Оксане Новиковой, которые после аннексии Крыма переехали во Львов и открыли пекарню и кофейню с традиционной крымскотатарской выпечкой по рецептам, привезенным из дома.

Идея создания такого заведения возникла еще в те времена, когда они жили на солнечном полуострове. Сестры мечтали сделать маленькое арт-кафе более европейского и одновременно домашнего формата. В Симферополе у Оксаны с мужем раньше был свой успешный бизнес – оптовая поставка сырья и ингредиентов для кондитерской и хлебопекарной отраслей. 15 лет упорного труда дали результат: фирма «раскрутилась», деловые партнеры появились не только по всей Украине, но и за границей. Последние три года после декрета к семейному бизнесу подключилась и младшая сестра Светлана.

Но все планы в одночасье рухнули зимой 2014 года. «Мы с друзьями были в Киеве на Майдане, участвовали в акциях протеста. 23 февраля стояли вместе с крымскими татарами на площади в Симферополе», – Оксана Новикова вспоминает события трехлетней давности.

В марте 2014 года Светлана и Оксана со своими семьями были вынуждены покинуть Крым. Их путь лежал во Львов. Там, по инициативе Новиковой, была создана общественная организация «Крымская волна», которая работала с переселенцами из Донбасса. Волонтеры выдавали им вещи первой необходимости, продукты, помогали с трудоустройством и оформлением документов. Привлекли к гуманитарной помощи зарубежных партнеров. А когда через полгода работа была отлажена до автоматизма, Оксана ушла. «Меня, как и многих переселенцев, одолевали депрессия, постоянный стресс. Я лежала на диване и ничего не хотела, пока муж не возмутился: «Начинай что-то делать!», – поделилась она.

В это время младшая из сестер – Светлана Лопатина – попала на проект «Бизнес-инкубатор для переселенцев» от Международного фонда «Возрождение» и Клуба деловых людей, где можно было создать бизнес-идею и получить грант на ее реализацию. Именно мини-пекарня с собственной точкой продажи стала идеей, над которой начала работать Светлана. «Создать собственное дело во Львове – нетрудно. Сложнее – решиться на такой шаг. У нас было некоторое оборудование, которое мы привезли из Крыма. Для того чтобы на что-то «опереться» при написании бизнес-плана, я искала помещение. Но решила, что это должен быть именно Сыхов (крупнейший жилой массив Львова, расположенный в юго-восточной части города – ред.). Это место напоминает родной Симферополь… Несмотря на большую площадь и численность населения, на Сыхове недостаточно таких мест, куда можно пойти всей семьей», – рассказала Светлана.

Именно эту нишу сестры решили занять. Грант Светлана не выиграла: комиссия, которая оценивала проект, почему-то решила, что реализовать его нереально. «Они спрашивали, в чем «фишка»? Вот в чем: оно же свежее! Человек, который живет рядом, может прийти и купить свежую булочку… Мы – из Крыма. Мы знаем, кто такие туристы. Это те, кто приедет и уедет; они никогда тебя полностью не узнают и не оценят. Турист не сможет стать твоим постоянным клиентом. Это только быстрый заработок. Наши клиенты – местные жители, преимущественно это родители с детьми, которых в Сыхове очень много», – уверяет Лопатина.

Большую часть расходов взяла на себя старшая сестра. В пустовавшем помещении был сделан ремонт, проведена автономная система вентиляции, проведено электричество. Открылась пекарня-кофейня «Кримська перепічка» в декабре 2015 года. «Печем по крымским рецептам. Для этого ко мне приезжал мой бывший технолог, который тоже покинул полуостров и сейчас живет в Одессе. Месяц мы работали с утра до ночи, набирали и обучали сотрудников. А затем устраивали бесплатные дегустации, кормили всех соседей», – рассказала Оксана Новикова. Сейчас здесь работает примерно двадцать человек, однако коллектив периодически меняется: «Не все готовы работать честно. Не все готовы работать долго». Добавляет, что среди работников есть и переселенцы – девушка из Симферополя и крымскотатарская семья.

В меню можно найти хлеб, булочки, чебуреки, а также кубите – пирожки из слоеного теста с мясной начинкой и картофелем и крымскотатарскую пахлаву. «Это медовая пахлава с орешками. На самом деле она азербайджанская, но напоминает именно ту, которую могли многие из вас есть ранее в Крыму. Еще предлагаем пирог с апельсином «Крымский Эдельвейс». Несмотря на очень простой рецепт, этот пирог пришелся по душе многим посетителям. Также фаворит пирог «Ай-Петри» – шоколадный бисквит на сметанном креме с орехами, черносливом и курагой», – перечислила Оксана.

В ожидании заказа каждый клиент может почитать книги, многие из которых – о Крыме. Для детей здесь обустроена специальная игровая зона. «Нас просят, чтобы мы открыли такие же кафе в других районах Львова, и это реально. Скорее всего, будем развиваться дальше», – уверила Новикова.

Анна Курцановская