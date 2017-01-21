В Славянске зафиксировали случай африканской чумы свиней, – Госпродпотребслужба. Новости

Как сообщила «Деловому Славянску» и. о. начальника Госпродпотребслужбы в Славянском районе Алла Коломийцева , 18 января в ветеринарную службу обратился один из жителей города.

Мужчина сообщил, что за период с 5 по 17 января в его домохозяйстве погибло три свиньи.

Заболевание у животных началось с отказа от корма. Когда хозяин свиней обратился в ветслужбу, специалисты выявили признаки заболевания, характерные для африканской чумы свиней.

«От погибшего животного были отобраны пробы и доставлены в Днепропетровскую региональную лабораторию ветеринарной медицины. 20 января диагноз подтвердился. Также 20 января прошло заседание Чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при исполкоме Славянска. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС», – рассказала Алла Коломийцева.

Также с ее слов, предположительно причиной заражения свиней стали пищевые отходы, которыми хозяин кормил животных.

Зараженные животные, будут отправлены на принудительный убой.

В случае возникновения подозрения заболевания животных, находящихся на подворье, необходимо немедленно обратиться к ветеринарным специалистам.

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