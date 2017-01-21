Суммы взяток при пересечении линии разграничения небольшие, – Гримчак. Главная

В плане мероприятий по Донецкой и Луганской областям, подписанном 11 января, в первом пункте указано «ощутимое снижение уровня коррупции среди военнослужащих и работников правоохранительных и специальных органов, обеспечивающих установленный режим пересечения линии соприкосновения». И это действительно большая проблема. Об этом сообщил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.

По его словам, есть жалобы людей, которые пересекают линию разграничения.

«Они об этом открыто говорят. Это, правда, трудно подвести под коррупцию или назвать взяткой, потому что суммы небольшие, 50-100 грн. Но это 100% незаконно, в том числе из-за данных фактов такой пункт появился», – сказал советник министра.

Он объяснил, что есть юридический термин «коррупция» – и это не коррупция, есть термин «взятка» – но сумма меньше минимальной.

«Мы понимаем, что это нарушение, больно бьет по людям, поэтому этот и пункт появился», – отметил Гримчак.

«И там речь идет не только об уменьшении, но и об обучении военнослужащих и правоохранителей тому, что такое коррупция, как с ней будут бороться. Это работа, чтобы уменьшить коррупционную составляющую на уровне разграничения», – добавил он.

По материалам: Громадське радіо

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