Жителям Покровска обнулили субсидию. Главная

В январе жители Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.), оформившие субсидию, стали получать декабрьские счета за коммуналку с полными суммами начислений по каждому виду платежа и с нулями в колонке «субсидия». Как сообщила директор коммунального предприятия «Центр единого заказчика», Юлия Дындымарченко, по этому повожу волноваться не стоит.

«По поводу "нулевого" показателя в графе "субсидия" беспокоиться не стоит. Так происходит потому, что на момент формирования квитанции мы не успеваем получать данные от социальных органов, занимающихся вопросами начисления субсидий. В таком случае следует посмотреть суммы субсидии в квитанции за прошлый месяц и оплатить разницу с начисленной суммой. В следующем месяце при необходимости мы выполним корректировку квитанции», – отметила Дындымарченко.

Источник: ТК «Орбита»

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