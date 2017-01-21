В Кремле считают, что минские соглашения должны быть реализованы Киевом и Донбассом. Главная

В России считают, что минские соглашения должны быть реализованы Киевом и Донбассом, в то время как Россия выступает гарантом этого процесса и не является стороной конфликта. Об этом, как пишет ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью британскому телеканалу ВВС.

«Проблема в том, что мы не являемся страной, которая должна имплементировать минские соглашения. Мы – страна, которая должна гарантировать реализацию минских соглашений вместе с Францией и Германией», – сказал Песков.

Песков также подчеркнул, что «минские соглашения должны быть выполнены Киевом и парнями в Донбассе».