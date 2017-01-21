Полиция не упоминает участие военных в смертельном ДТП в Мариуполе (Фото). Новости

В сообщении отдела обеспечения безопасности дорожного движения УПД полиции Донецкой области относительно ДТП, которое произошло сегодня, 21 января, в Мариуполе, не упоминается об участии военных.

«Около 16 часов в Кальмиусском районе Мариуполя водитель легкового автомобиля совершил наезд на препятствие. В результате происшествия погиб пассажир авто, водитель в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении», – всего лишь указывается о факте происшедшего в сообщении полиции.

Также отмечается, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего). Проводится следствие.

Напомним, сегодня местное издание Мариуполя сообщило, что «Автомобиль "Ниссан" на огромной скорости врезался в столб. В авто, по предварительной информации, находились военные. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало пополам – задняя часть легковушки осталась у столба, а передняя – отлетела на несколько метров. Автомобиль оказался без крыши».

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