С 1 февраля из украинских аптек могут исчезнуть некоторые лекарства. Новости

С начала февраля в Украине возможен дефицит отдельных жизненно важных препаратов. Об этом сообщает UBR.ua со ссылкой на профильное издание apteka.ua.

Сообщается, что проблемы с лекарствами может спровоцировать переход на новую схему государственного регулирования цен на медикаменты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и бронхиальной астмы. Как неоднократно заявлял премьер-министр Владимир Гройсман, эти препараты в нынешнем году должны заметно подешеветь для украинцев.

«Но принятое правительством в ноябре 2016 года решение о госрегулировании цен на ряд лекарственных средств обескуражило участников фармацевтического рынка из-за нечетких формулировок и неурегулированного вопроса реализации новых правил. У Минздрава было почти 2 месяца на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, но ряд документов министерство так и не приняло», — отмечается в сообщении.

С 1 января 2017 года начало действовать государственное регулирование цен на 21 международное непатентованное название лекарств, стоимость которых будет компенсироваться украинцам.

Граничные наценки не должны превышать 5-15%.

Аптеки могут продавать остатки этих лекарств до 1 февраля 2017 года, а система компенсаций начнет действовать с 1 апреля этого года (в бюджете на эти цели предусмотрено 500 млн грн).

Как аптеки должны насчитывать новые цены на эти препараты — пока неясно. Сейчас они продают лекарства по старым расценкам, ожидая, что Минздрав определится с новой формулой. Проект «Порядка расчета граничной надбавки (вознаграждения поставщика) и граничной торговой надбавки» был обнародован на сайте министерства еще в начале января, но профильная общественность его резко раскритиковала, так как не увидела в документе четких и понятных формулировок.

Так что аптекари опасаются, что с февраля к ним начнут ходить контролеры, пытаясь выявить лекарства по завышенным ценам. Из-за этого многие сети могут вообще убрать препараты от сердца, диабета и астмы из продажи.