Предотвращено убийство нардепа Антона Геращенко. Спецслужбы РФ мстили за «Миротворца». Новости

Служба безопасности Украины предотвратила покушение на жизнь народного депутата Антона Геращенко. Об этом сегодня, 22 января, на своей странице в Facebook сообщил советник министра МВД Зорян Шкиряк.

«СБУ провела успешную спецоперацию по упреждению покушения на убийство государственного деятеля. Сегодня можем сказать, что речь идет о попытке убийства нашего друга и соратника, народного депутата Украины Антон Геращенко. Заказчики убийства – российские спецслужбы. Главные мотивы покушения – контртеррористическая деятельность сайта "Миротворец" и жесткая открыта публичная антироссийская деятельность Антона. Почерк заказчиков схож с планированием и осуществлением теракта с убийством Павла Шеремета. Двое исполнителей преступления задержаны и арестованы по решению суда», – написал Шкиряк.

В свою очередь СБУ обнародовала видео задержания киллеров.

Сам Антон Геращенко сегодня, 22 января, уточнил, что СБУ задержала двух людей, которые планировали его убийство, вечером 20 января.

«Относительно заявлений российских пропагандистских СМИ и их филиалов в Украине о якобы инсценировке покушения на меня, то при публикации вашей лжи, прошу учесть, что вчера вечером Шевченковский районный суд арестовал двух подозреваемых по делу о покушении на мою жизнь на два месяца, без права внесения залога. При выборе меры пресечения, суд учел как объем приведенных следователями и прокурорами доказательств о причастности к планированию и подготовке моего убийства, так и факт того, что один из двух задержанных был досрочно амнистирован оккупационными властями Крыма спецслужбами РФ для участия в подрывной работе против Украины, что, кстати, сделано уже не в первый раз. По 112 статье уголовного кодекса им обоим грозит мера наказания вплоть до пожизненного заключения», – написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что проект «Миротворец» будет работать «независимо от того, жив я или нет».