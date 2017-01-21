Потребность Украины во внешнем финансировании составляет 5 млрд долл., — эксперт. Главная

Украина надеется на получение еще восьми траншей кредита по программе EFF с Международным валютным фондом. Общая сумма кредитов почти 10 млрд долл. до конца 2018 года. Об этом, как сообщает радиостанция «Голос столицы», информируют СМИ со ссылкой на письмо о намерениях, которые готовятся президентом, премьер-министром, председателем Национального банка и министром финансов, для получения очередного, 4-го транша кредита МВФ. О потребности Украины в кредитовании в эфире радиостанции высказался исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

«Потребность Украины во внешнем финансировании на этот год минимум составляет 5 млрд долл., часть из этих денег можно получить в виде прямых иностранных инвестиций, но именно часть, я бы не рассчитывал, что мы можем получить больше, чем скажем 2-3 млрд долл. в виде прямых иностранных инвестиций. Получается, открытая потребность все равно остается в объеме, как минимум, 3 млрд долл., их надо где-то искать. Есть вариант — одалживать у МВФ под 3% годовых, есть вариант — попытаться в конце весны, если мы не хотим выполнять требования МВФ, а я считаю, что, в общем-то, мы должны хотеть их выполнить, если мы не хотим их выполнять, значит, можно в конце весны, в начале лета, идти на внешние рынки заимствования капитала, и одалживать там уже не под 3%, а под 8% годовых», — отметил эксперт.

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