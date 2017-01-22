В Донецкой области сотрудницу фискальной службы уличили во взяточничестве. Новости

На взятке задержана сотрудница Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Донецкой области. Работник налоговой, в обязанности которой входило искоренение коррупции в своих рядах, вымогала и получила 2 тыс. долл. США за фальсификацию документов при закрытии частного предприятия. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

«Сотрудники Управления защиты экономики и ГУНП в Донецкой области совместно с областной прокуратурой разоблачили коррупционную схему должностных лиц Государственной фискальной службы области, которые, злоупотребляя служебным положением, создали условия для получения неправомерной выгоды», – отметили в полиции.

Правоохранители установили, что к 42-летней сотруднице ГФС области обратился представитель частного предприятия по вопросам проведения документальной проверки и дальнейшего закрытия указанного предприятия.

«Женщина, которая по своим функциональным обязанностям должна выявлять коррупционные проявления в налоговых органах, за определенную плату не только сама «закрывала глаза» на нарушения, но и втягивала в коррупцию других работников», – подчеркнули в полиции.

Сообщается, что за неотражение должностными лицами Славянской объединенной государственной налоговой инспекции в документах задолженности и других нарушений, которые имело предприятие, женщина потребовала 2 тыс. долл. США.

Представитель предприятия перечислил указанную сумму на банковский счет должностного лица. В гривневом эквиваленте неправомерная выгода составила более 54 тысяч. Взамен он получил справку об отсутствии задолженности предприятия.

Подозреваемая задержана. В ходе ряда обысков у женщины изъяты банковская карточка, на которую поступили средства, полученные преступным путем, и документы о проверках предприятия.

Задержанной сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст. 368 «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом» Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

По решению суда подозреваемой избрана мера пресечения – домашний арест.