Визит Порошенко в США планируется во второй половине февраля, – Чалый. Главная

Визит президента Украины в США планируется во второй половине февраля, прежде всего для участия в программе председательства Украины в Совете Безопасности ООН. Одновременно прорабатываются варианты встречи на высшем уровне президентов Порошенко и Трампа в Вашингтоне. Об этом, как пишет «Укринформ», сообщил украинским журналистам 20 января посол Украины в США Валерий Чалый.

«Визит в США президента Украины планируется в феврале месяце. Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, и очевидно, в этот период может произойти участие президента, потому что этот формат как раз предполагает такое участие», – проинформировал дипломат.

Он отметил, что параллельно прорабатывается возможность встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа. «Каким образом все получится, во время нынешнего визита или позже – еще вопрос не решен, но, я думаю, что это было бы естественно, поскольку мы имеем вопросы, которые нужно обсудить в ближайшее время», – отметил посол.

На просьбу уточнить подробнее о подготовке визита президента, Чалый отметил: «Моя задача как посла – выполнять планы, которые выстраивает политическое руководство». Вместе с тем, он отметил, что визит планируется на «двадцатые числа» февраля.

Фото: telegraf.com.ua