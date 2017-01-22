Группа Кузьмы Скрябина, Козловский и Мила Нитич поборются за право выступать на Евровидении-2017. Новости

Группа Кузьмы Скрябина, Козловский и Мила Нитич поборются за право выступать на Евровидении-2017

22.01.17 05:41 interfax.com.ua Новости 8

Группа Кузьмы Скрябина, Козловский и Мила Нитич поборются за право выступать на Евровидении-2017

Музыкальный продюсер Константин Меладзе вместе с командой национального отбора «Евровидение-2017» провел жеребьевку и определил порядок выступлений полуфиналистов в конкурсе – состоятся три полуфинала, в каждом из которых выступят по восемь исполнителей. Об этом сообщает «Интерфакс – Украина».

Так, 4 февраля свои композиции представят:

  • С.К.А.Й,
  • Рома Веремейчик и группа Lumiere,
  • Monochromea,
  • Laliko,
  • Сальто Назад,
  • MamaRika,
  • Tayanna,
  • Арсен Мирзоян.

11 февраля выступят:

  • Letay,
  • Мила Нитич,
  • Kuznetsov,
  • Aghiazma,
  • Detach,
  • Rozhden,
  • Panivalkova,
  • Illaria.

На 18 февраля запланировано участие полуфиналистов:

  • группа Кузьмы Скрябина Singing pants,
  • O.Torvald,
  • Анастасии Прудиус,
  • Виталия Козловского,
  • Kadnay,
  • Melovin,
  • Green Grey,
  • Vivienne Mort.

Имя артиста, который в мае представит Украину на «Евровидении-2017», определится в финале национального отбора 25 февраля. Система голосования остается прежней: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют путем СМС, после чего баллы от судей и зрителей суммируются.

Члены жюри национального отбора – Константин Меладзе, Джамала, Андрей Данилко, ведущий – Сергей Притула.

Напомним, конкурс «Евровидение-2017» будет принимать Киев. Свое участие в конкурсе подтвердили 43 страны. Главной ареной песенного конкурса избран Международный выставочный центр. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.

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