Группа Кузьмы Скрябина, Козловский и Мила Нитич поборются за право выступать на Евровидении-2017. Новости

Музыкальный продюсер Константин Меладзе вместе с командой национального отбора «Евровидение-2017» провел жеребьевку и определил порядок выступлений полуфиналистов в конкурсе – состоятся три полуфинала, в каждом из которых выступят по восемь исполнителей. Об этом сообщает «Интерфакс – Украина».

Так, 4 февраля свои композиции представят:

С.К.А.Й,

Рома Веремейчик и группа Lumiere,

Monochromea,

Laliko,

Сальто Назад,

MamaRika,

Tayanna,

Арсен Мирзоян.

11 февраля выступят:

Letay,

Мила Нитич,

Kuznetsov,

Aghiazma,

Detach,

Rozhden,

Panivalkova,

Illaria.

На 18 февраля запланировано участие полуфиналистов:

группа Кузьмы Скрябина Singing pants,

O.Torvald,

Анастасии Прудиус,

Виталия Козловского,

Kadnay,

Melovin,

Green Grey,

Vivienne Mort.

Имя артиста, который в мае представит Украину на «Евровидении-2017», определится в финале национального отбора 25 февраля. Система голосования остается прежней: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют путем СМС, после чего баллы от судей и зрителей суммируются.

Члены жюри национального отбора – Константин Меладзе, Джамала, Андрей Данилко, ведущий – Сергей Притула.

Напомним, конкурс «Евровидение-2017» будет принимать Киев. Свое участие в конкурсе подтвердили 43 страны. Главной ареной песенного конкурса избран Международный выставочный центр. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.

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