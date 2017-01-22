Группа Кузьмы Скрябина, Козловский и Мила Нитич поборются за право выступать на Евровидении-2017. Новости

Музыкальный продюсер Константин Меладзе вместе с командой национального отбора «Евровидение-2017» провел жеребьевку и определил порядок выступлений полуфиналистов в конкурсе – состоятся три полуфинала, в каждом из которых выступят по восемь исполнителей. Об этом сообщает «Интерфакс – Украина».
Так, 4 февраля свои композиции представят:
- С.К.А.Й,
- Рома Веремейчик и группа Lumiere,
- Monochromea,
- Laliko,
- Сальто Назад,
- MamaRika,
- Tayanna,
- Арсен Мирзоян.
11 февраля выступят:
- Letay,
- Мила Нитич,
- Kuznetsov,
- Aghiazma,
- Detach,
- Rozhden,
- Panivalkova,
- Illaria.
На 18 февраля запланировано участие полуфиналистов:
- группа Кузьмы Скрябина Singing pants,
- O.Torvald,
- Анастасии Прудиус,
- Виталия Козловского,
- Kadnay,
- Melovin,
- Green Grey,
- Vivienne Mort.
Имя артиста, который в мае представит Украину на «Евровидении-2017», определится в финале национального отбора 25 февраля. Система голосования остается прежней: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют путем СМС, после чего баллы от судей и зрителей суммируются.
Члены жюри национального отбора – Константин Меладзе, Джамала, Андрей Данилко, ведущий – Сергей Притула.
Напомним, конкурс «Евровидение-2017» будет принимать Киев. Свое участие в конкурсе подтвердили 43 страны. Главной ареной песенного конкурса избран Международный выставочный центр. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.
Читайте также:
Комментарии