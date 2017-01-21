В Покровске зафиксировали новый рекорд Украины (Фото). Главная

Сегодня, 21 января, в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) был зафиксирован рекорд Украины. «Картина мира» из пазлов, в создании которой приняли участие жители всех 25 областей Украины, установила национальный рекорд как полотно, нарисованное масляными красками наибольшим количеством людей. Автором идеи стала десятиклассница ОШ №2 города Покровска Лилия Дорошенко.

Для фиксирования рекорда в Покровск прибыла группа экспертов Национального реестра рекордов Украины во главе с его руководителем Ланой Ветровой.

Лана Ветрова сообщила, что при установлении рекорда официально зафиксированы подписи 7 тыс. 743 участников. Это является достижением всей страны, которое вносится в Книгу рекордов Украины в категории «Искусство».

Рекорд будет отражен в Книге рекордов Украины-2018.

«Когда Лиля обратилась за поддержкой ее задумки нарисовать картину и сплотить вокруг нее всех детей Украины, сама идея нам понравилась, однако были волнения по поводу того, как воспримут такое предложение в других регионах страны. К счастью, создание «Картины мира» получило широкий отклик у всех украинцев в разных областях. Вдвойне радует, что совместное воплощение идеи переросло в национальный рекорд, а талантливая Лилия – жительница нашего города», – сказала управделами Покровского исполкома Алевтина Жук.

Напомним, акция «Картина мира» стартовала 14 октября 2016 года, в День защитника Украины по инициативе Лилии Дорошенко, ученицы 10-го класса ОШ №2 Покровска и получила поддержку Министерства культуры Украины и Министерства образования и науки Украины. Полотно сформировано из 25 фрагментов-пазлов. 19 января в Покровск прибыл последний фрагмент, и картина была собрана воедино, итоговый ее размер – 4 х 5 м.

Источник: ТК «Орбита»

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