В Мариуполе смертельное ДТП с участием военных. Машину разорвало пополам (Фото). Новости

Сегодня, 21 января, около 17:30 на пр. Карпова в Кальмиусском районе Мариуполя произошло смертельное ДТП. Об этом «Сайту города Мариуполя» сообщили очевидцы.

Автомобиль «Ниссан» на огромной скорости врезался в столб. В авто, по предварительной информации, находились военные.

Удар был такой силы, что автомобиль разорвало пополам – задняя часть легковушки осталась у столба, а передняя – отлетела на несколько метров. Автомобиль оказался без крыши.

Один из мужчин, который находился в авто, скончался на месте, второго в тяжелейшем состоянии увезла «скорая». Борьба за жизнь мужчины продолжается.

На месте работают сотрудники полиции, а также находятся военные.