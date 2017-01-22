В связи с войной на Донбассе увеличилось количество патриотических рекордов Украины. Новости

Ежегодно в Украине регистрируется около 400 рекордов в различных номинациях. По городам страны эти достижения фиксируют три группы экспертов. Об этом 21 января в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) сообщила руководитель проекта «Национальный реестр рекордов Украины» Лана Ветрова.

Она отметила, что в последние годы в связи с военными действиями на востоке Украины увеличилось количество патриотических рекордов, связанных с использованием национальной и европейской символики. Пример тому – прошлогодний рекорд, установленный в Покровске во время празднования Дня Европы. Тогда в небо был поднят самый большой флаг Евросоюза площадью 853,5 кв. м.

В 2016 году на Донбассе были установлены еще два национальных достижения. Так, в Донецкой области во время празднования 53-летия Авдеевского коксохимического завода в Авдеевке была сложена наибольшая в Украине аббревиатура коксохима из открыток. А в Старобельске (Луганская обл.) в небо выпустили рекордное количество воздушных шаров с пожеланиями.

Отмечая последние из украинских рекордов, Лана Ветрова рассказала о необычном ребенке из Днепра. Девочка в возрасте 1 год 11 месяцев стала самым младшим в стране автором персональной выставки картин абстрактной живописи.

Напомним, 21 января в Покровске был зафиксирован новый рекорд Украины. «Картина мира» из пазлов, в создании которой приняли участие жители всех 25 областей Украины, установила национальный рекорд как полотно, нарисованное масляными красками наибольшим количеством людей. Автором идеи стала десятиклассница ОШ №2 города Покровска Лилия Дорошенко.

По материалам: ТК «Орбита»

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